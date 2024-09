(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Caso Sangiuliano: Zan (Pd), credibilità del governo in bilico

“Le italiane e gli italiani devono sapere se Giorgia Meloni lunedì sera in diretta TV ha mentito, ripetendo le bugie di Sangiuliano. Se confermato, il ministro della Cultura, sotto ricatto, ha imbrogliato anche Meloni. Non è gossip, è in ballo la credibilità del governo”.

Lo scrive su X Alessandro Zan della segreteria nazionale del Partito Democratico.

Roma, 4 settembre 2024