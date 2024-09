(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Regionali: Tosi, mia candidatura in Veneto è su tavolo, ma decideranno leader. Conta equilibrio tra partiti, ma anche scelta candidati migliori

“Come ha precisato Antonio Tajani, la mia candidatura è l’opzione che Forza Italia mette sul tavolo per la presidenza della regione Veneto. Io sono stato sindaco, assessore regionale alla sanità, parlamentare italiano, e adesso sono parlamentare europeo: ho una esperienza amministrativa di trent’anni. Poi è chiaro che sarà il tavolo del centrodestra a scegliere, perché queste decisioni devono essere prese dai leader, ragionando su più regioni”. Così Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, intervenendo a Sky Start. “È vero – ha proseguito – come ha sottolineato Tajani, che le elezioni regionali rappresentano un voto politico, quindi il voto dei partiti ha un valore, ma c’è anche il valore aggiunto che deriva dalla scelta del candidato migliore. Il centrodestra, quindi dovrà confrontarsi, affinchè non valga solo l’equilibrio politico tra i partiti, ma le persone candidate siano vincenti”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma