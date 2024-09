(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Dalla Chiesa. Pellegrino (FdI): Il suo esempio frantuma l’arroganza mafiosa

“Ci sono uomini il cui coraggio non ha bisogno di parole. Uomini come Domenico Russo, agente della scorta di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nonostante fosse stato gravemente ferito nell’agguato di via Carini, cercò lo stesso di soccorrere il Generale e la moglie. Donne come Emanuela Setti Carraro, infermiera volontaria della CRI, che scelse di sposare il Generale ben conoscendo la vita di lui e condividendone il triste epilogo. Uomini come Carlo Alberto Dalla Chiesa, con un’intera vita dedicata alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, esempio di dignità e rispetto per le Istituzioni. Giganti, davanti ai quali l’arroganza mafiosa si frantuma come polvere per lasciare posto alla speranza”.

Lo dichiara in una la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale nel partito del Dipartimento tutela vittime.

