Cuneo | Presentata la Stagione 2024-2025 del Civico teatro Toselli. Si parte il 17 ottobre. Dal 2 ottobre al via la vendita degli abbonamenti

di mezza stagione

un’offerta sempre più ampia e variegata per il pubblico del Teatro Toselli

24 settembre 2024 ore 21 – Teatro Toselli

“Senti? I bambini, mai stanchi, ridono…” Compagnia Teatrale Gli Episodi. Nell’ambito delle iniziative legate ad “Attraverso la memoria”, evento che ricorda l’esodo biblico di oltre mille ebrei dal paesino francese di Saint Martin Vésubie, al seguito della IV Armata, verso le vallate cuneesi alla ricerca di una via di salvezza (8-13 settembre 1943), La Compagnia Gli Episodi di Boves porta in scena uno spettacolo incentrato sulle vicende di una delle famiglie coinvolte negli avvenimenti legati all’esodo di Saint Martin Vésubie. INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

22 ottobre 2024 ore 21 – Teatro Toselli

“La cerimonia del massaggio” di Alan Bennett con Gianluca Ferrato, regia Roberto Piana, traduzione Anna Marchesini, drammaturgia Tobia Rossi. Esilarante monologo tratto dal romanzo breve “Il rito del Massaggio” di Alan Bennett, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore britannico contemporaneo. La storia si svolge in una chiesa anglicana durante il rito funebre per la scomparsa di un noto massaggiatore, Clive, che si prestava per “servizi particolari” a parecchie personalità del mondo dello spettacolo ma non solo, anche al parroco di quella stessa chiesa, Padre Geoffrey Jolliffe. INGRESSO A PAGAMENTO

27 novembre 2024 ore 21 – Teatro Toselli