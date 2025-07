(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

14/7/2025

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2025 STADIO ROCCO: CONCERTO “BRITPOP

TOUR – ROBBIE WILLIAMS LIVE IN 2025” – TRASPORTI DEDICATI E

INFORMAZIONI UTILI

In data 17 luglio 2025 avrà luogo il concerto “Britpop Tour – Robbie Williams

Live in 2025” a Trieste nello stadio comunale “Nereo Rocco” al fine di agevolare la

mobilità dei partecipanti e fronteggiare eventuali criticità in linea di viabilità sono

stati previsti tre parcheggi di interscambio presso il Saba Silos di piazza Libertà,

il Montedoro Shopping Center di Muggia e il supermercato Eurospar di via

dell’Istria.

Sono stati predisposti servizi aggiuntivi con autobus che collegheranno i

suddetti parcheggi allo Stadio, dalle ore 15.00 fino al termine delle esigenze (dopo

la conclusione del concerto), lungo le seguenti direttrici:

Percorso 1

Andata: Piazza Libertà (Saba Silos), Piazza Goldoni, via dell’Istria (park

Eurospar), via Flavia (PalaTrieste);

Ritorno: via Flavia (PalaTrieste), via dell’Istria (park Eurospar), Piazza Goldoni,

Piazza Oberdan, Piazza Libertà (Saba Silos).

Percorso 2

via Valmaura, Grande Viabilità Triestina, Montedoro Shopping Center di

Muggia e ritorno (senza fermate intermedie).

Per usufruire delle navette serve possedere un titolo di viaggio del Trasporto

Pubblico Locale acquistabile nei consueti canali di vendita. Inoltre, nelle aree della

Stazione Ferroviaria e del Montedoro Shopping Center, saranno presenti addetti

alla vendita dei titoli.

Collegamenti ordinari disponibili

Chi arriva in città prima delle ore 15:00 può utilizzare i normali servizi di linea

per raggiungere lo stadio:

Da largo Città di Santos (stazione FS): linee 20 e 21

Da via dell’Istria (Eurospar): linea 10

Da Montedoro Shopping Center (Muggia): linea 20

Scopri tutti i dettagli sui parcheggi di interscambio consigliati, le corse speciali,

gli orari e le modalità di acquisto dei titoli di viaggio su http://www.triestetrasporti.it

COMTS-LR