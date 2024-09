(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Abruzzo. Sigismondi (FdI): Contrasto all’erosione costiera grazie all’accordo di coesione Governo-Regione

“L’Accordo di Coesione sottoscritto lo scorso febbraio tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sta già producendo i primi significativi risultati. Proprio questa mattina, sono state formalmente firmate, a Pescara, le convenzioni tra la Regione Abruzzo e i comuni della fascia costiera, per l’erogazione dei finanziamenti necessari a contrastare l’erosione della costa previsti nel Fondo Sviluppo e Coesione 21/27. L’importo complessivo supera i 74 milioni di euro. Questi fondi consentiranno di realizzare nuove barriere protettive, effettuare la manutenzione delle opere esistenti e prevedere interventi specifici per la tutela della ‘Via Verde’ della Costa dei Trabocchi. Opere attese da anni da amministrazioni comunali, cittadini e imprenditori che, finalmente, vedono la loro realizzazione grazie alla sinergia tra la giunta regionale guidata da Marco Marsilio e il governo Meloni. L’importante risultato raggiunto è anche frutto del costante impegno del presidente Marsilio e dell’assessore al ramo Umberto D’Annuntiis, che hanno saputo cogliere questa opportunità grazie al lavoro di programmazione avviato già durante la passata legislatura regionale. La firma odierna rappresenta solo il primo passo nell’attuazione dell’Accordo di Coesione che destina alla nostra regione, grazie all’attenzione del governo Meloni e del ministro Raffaele Fitto, 1,3 miliardi di euro per progetti e azioni che cambieranno il volto dell’Abruzzo, rendendolo più moderno, efficiente e meno vulnerabile”.

È quanto afferma in una nota il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, capogruppo dell’XIII commissione Ambiente e Lavori pubblici, Etelwardo Sigismondi.

