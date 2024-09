CS – Sopralluogo ex Cto Bari, Scatigna (FdI): “Gravi criticità. Asl e Regione intervengano subito per porre rimedio a una situazione indecente”

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 *Sopralluogo ex Cto Bari, Scatigna (FdI): "Gravi criticità. Asl e Regione

intervengano subito per porre rimedio a una situazione indecente”*

“Sono diverse le criticità che ho avuto modo di constatare personalmente

questa mattina all’ex Cto di Bari rispetto alle quali chiedo tanto all’Asl

quanto al presidente Emiliano di intervenire rapidamente per risolvere

questioni che si trascinano da tempo e a tutto danno degli utenti che

dovrebbero usufruire agevolmente della struttura”. Lo dichiara il

consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che spiega:

“Si riscontrano innanzitutto problemi di accesso alla struttura poiché

l’unica via di transito che dovrebbe essere utilizzata dall’utenza, dove

insiste anche la farmacia territoriale, risulta privata con tanto di due

passi carrabili che sembrerebbero abusivi non essendoci indicazioni circa

la loro codificazione. Vi è poi, all’interno, un parcheggio selvaggio di

motocicli nonostante un esplicito avviso di divieto datato 3 ottobre 2023

che nessuno rispetta. La struttura non è dotata di porte automatiche che

sarebbero di grande utilità per i disabili non accompagnati. Peraltro –

evidenzia Scatigna – un ingresso ideale per i diversabili ci sarebbe anche,

praticamente collegato all’area parcheggio interna, ma tale ingresso non è

dotato di rampa per le carrozzelle. La piscina per la riabilitazione è

chiusa addirittura dal 2013, più di dieci anni. Questa non rientrerebbe nei

Lea e la Asl non può più assumere personale tecnico ma dovrebbe stipulare

una convenzione con una impresa specializzata per il controllo e la

manutenzione delle acque, spogliatoi e assistenza dei pazienti. Una piscina

i cui spazi potrebbero quantomeno essere utilizzati per una palestra

riabilitativa. Infine, sono davvero pessime le condizioni dell’area

retrostante la struttura. L’accesso ai disabili è impossibile considerata

la pavimentazione gravemente sconnessa e la sporcizia che regna

tutt’intorno. Una situazione intollerabile per i pazienti e per il

personale che lavora con abnegazione e professionalità in una struttura che

non può assolutamente continuare a scontare problematiche che non esito a

definire indecenti. Proseguirò a monitorare costantemente la situazione

affinché Asl e Regione diano immediatamente risposte concrete rispetto a

una vicenda che offende la dignità dei pazienti che invece diritto alla

salute e del personale che dovrebbe essere messo nelle condizioni di

lavorare al meglio”, conclude Scatigna.

