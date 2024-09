(ACON) SICUREZZA. HONSELL (OPEN): SERVONO MISURE A TUTELA AUTISTI TPL

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 (ACON) Trieste, 2 set – “Abbiamo appreso con grave

preoccupazione la notizia dell’autista di un servizio pubblico,

picchiato selvaggiamente da alcuni giovani, perch? richiamati a

non fumare sigarette elettroniche sull’autobus. Esprimiamo

solidariet? all’autista, alla sua famiglia e a tutti i colleghi”.

E’ quanto scrive in una nota il consigliere regionale Furio

Honsell.

“Questi episodi sono odiosi – prosegue l’esponente di Open

sinistra Fvg – perch? colpiscono proprio chi

opera per il bene della comunit?. Vanno poste tutte le misure da

parte dell’azienda e da parte delle forze dell’ordine per evitare

che tali reati possano ripetersi”.

ACON/COM-aa

021150 SET 24