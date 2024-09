(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

2/9/2024

IL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA HA CONSEGNATO UNA TARGA

RICORDO PER I 150 ANNI DI ATTIVITÀ A FRANCESCO VIDALI,

ATTUALE TITOLARE DELLE OFFICINE MECCANICHE VIDALI

Questa mattina (2 settembre) il sindaco Roberto Dipiazza, insieme al vince

sindaco Serena Tonel, ha incontrato nel tradizionale Salotto Azzurro del palazzo

municipale Francesco Vidali, attuale titolare dell’azienda Officine meccaniche Vidali,

che nel 2024 celebra i 150 anni d attività.

Il Sindaco ha portato i saluti della città elogiando l’impresa familiare e

consegnando a Francesco Vidali una targa ricordo con la seguente motivazione:“In

segno di stima e apprezzamento per il traguardo dei 150 anni di attività e di continuità

familiare”.

Francesco Vidali ha ringraziato il Sindaco e il vicesindaco per l’importante

riconoscimento.

“Oggi rappresento le cinque generazioni che hanno saputo portare avanti l’attività

con coraggio, sacrificio e dedizione. Ringrazio anche la squadra di collaboratori che

credono in questa azienda e nella sua mission”, ha detto Francesco Vidali.

La ditta Officine Meccaniche Vidali nasce nel 1874 a Trieste dall’idea di Angelo

Vidali, giovane intraprendente che, dopo aver maturato un’esperienza importante

presso la Società Studi del Canale di Suez, decide di mettersi in proprio.

Da allora si sono susseguite altre 4 generazioni Vidali: il bisnonno Pietro, il nonno

Livio, il papà Piero (mancato 4 anni fa) e infine Francesco, che rappresenta la quinta

generazione. L’imprinting dato dal fondatore, ovvero quello delle realizzazioni

meccaniche taylor-made secondo specifica esigenza del committente, è rimasto ad

oggi invariato.

L’azienda rappresenta un punto di riferimento per le costruzioni meccaniche e,

anno dopo anno, si arricchisce dell’esperienza dei suoi successori che per cinque

generazioni riescono a farla diventare una realtà importante nel settore.

Costruzioni meccaniche speciali e progettualità ingegneristica sono i punti di