Radicali Italiani – Balneari: Gare domani, non nel 2027

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Sul tema dei balneari, il governo, con rammarico, si piega di fronte

all’Europa, cercando però di non scontentare le amate corporazioni. Gare

entro il 2027, con relativi indennizzi. Nell’attesa, i balneari

continueranno a pagare canoni ridicoli e a tenere in ostaggio i bagnanti.

Come al solito, il governo prende tempo, cercando di non scontentare i loro

bacini elettorali. Un compromesso al ribasso.

Al governo servirebbe un bagno di realismo: se si svegliasse dal torpore

estivo, si accorgerebbe che, per offrire servizi migliori a prezzi più

bassi, basterebbe incentivare la concorrenza e mettere a gara. Su questo

tema, purtroppo, i cancelli rimangono sempre chiusi.

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey- Segretario Radicali Italiani

