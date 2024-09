(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 MADONNA DI VIGGIANO, LATRONICO: GIORNO DI FEDE E DI FESTA

“Le celebrazioni in onore della Madonna di Viggiano, Regina e Patrona della Basilicata, rappresentano un giorno di fede e festa. Per tanti lucani, questo giorno continua a essere un momento significativo di speranza. Possa la Vergine benedire e proteggere il popolo lucano e le loro vite”.

Così l’assessore con delega alla Salute e Politiche per la persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha partecipato alla giornata in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano.