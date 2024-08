(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Sparatoria Giarre, Carrà (Lega): “Nessuno tocchi donne e uomini in divisa”

Roma, 31 ago. – “Preoccupa quanto avvenuto a Giarre, Catania, dove un brigadiere dei Carabinieri è rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta di fronte a un chiosco. Un episodio gravissimo che ci motiva a lavorare ancora con più forza per garantire città più sicure ai nostri cittadini e condizioni di lavoro sempre migliori alle nostre Forze dell’Ordine. Molto hanno fatto e stanno continuando a fare il Governo e la Lega per chi ogni giorno rischia la propria vita per garantire serenità ai nostri cittadini, a partire dall’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, il potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle zone critiche e il rafforzamento della loro presenza in Sicilia così come nel resto del Paese. Ancora una volta ci tengo a ringraziare i Carabinieri per essere intervenuti in maniera tempestiva assicurando alla giustizia il responsabile di questo atto di violenza. Nessuno tocchi le nostre donne e i nostri uomini in divisa: chi si rende responsabile di un simile episodio attacca lo Stato e non può restare impunito. Al Carabiniere ferito e alla sua famiglia va il mio abbraccio. Noi siamo e saremo sempre al fianco delle nostre Forze dell’Ordine”.

Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.