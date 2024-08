(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 AZERBAIGIAN. COMBA(FDI) DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA OSCE PRESENTE PER MONITORARE ELEZIONI

“La Delegazione parlamentare italiana dell’ OSCE sarà presente in Azerbaijan per l ‘osservazione delle elezioni locali del 1 settembre”. Così l On.Comba di FDI, in missione nella capitale azera insieme a una rappresentanza della Camera e del Senato, all’osservazione delle elezioni parlamentari anticipate convocate domenica 1 settembre. “Il team italiano di controllo ed osservazione, guidato dal Presidente Zoffili, sarà accolto dal nuovo Ambasciatore d’Italia in Azerbaijan, Luca Di Gianfrancesco, sta già effettuando i briefing preparatori per la missione, organizzati dall’OSCE a Baku, atti al controllo della regolarità e della democraticità delle elezioni nella capitale azera e nel circondario. È sempre un momento di grande trasparenza elettorale e di responsabilità per chi vigila sull’esito democratico delle elezioni. Gli esiti ed i risultati delle osservazioni della tornata elettorale saranno resi noti in una conferenza stampa a cura dell’OSCE-ODIHR (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE) lunedì 2 settembre 2024.”

