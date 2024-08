(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

AGRICOLTURA. LA SALANDRA (FDI), I FATTI SMENTISCONO NARRAZIONI SU LOLLOBRIGIDA: LAVORA PIÙ E MEGLIO DI CHIUNQUE ALTRI

“Alcuni organi di stampa, così come alcuni esponenti delle opposizioni, sembrano avere una strana ossessione per i personalismi, dimenticando spesso la realtà obiettiva delle cose e l’intenzione politica, in senso lato, che dovrebbe muoverci tutti.

Gli attacchi mediatici al ministro Lollobrigida, così come già verso Arianna Meloni, si scontrano con i fatti: in merito alla peste suina africana il Commissario straordinario ha già adottato un’ordinanza estremamente rigorosa e le azioni di contrasto continuano. E per la siccità in Sicilia nessuna dimenticanza: è già stato previsto uno specifico stanziamento di 15 mln di euro e si attendono le valutazioni della Regione perché il Ministero proceda a dichiarare lo stato di calamità ed erogare i contributi previsti.

L’attuale ministro dell’Agricoltura del governo Meloni sta lavorando di più e meglio per il settore di chiunque altri, da molti decenni finora, fornendo ascolto e risposte puntuali e centralità, come l’Italia non aveva mai visto. Se ne facciano una ragione”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.

