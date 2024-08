(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Silvestrini, Nappi (Lega): grave perdita per Napoli e per comunità

scientifica

“Vittorio Silvestrini non era solo un genio e un visionario. È stato il

padre e l’anima di Città della Scienza e di una stagione di rinnovamento di

Napoli e di tutta la Campania. Lo ricordo con affetto e con rispetto

istituzionale per le battaglie che abbiamo condiviso quando la sua creatura

fu incendiata in una vicenda restata misteriosa. Lavorando fianco a fianco

riuscimmo a salvare Città della Scienza. E soprattutto ricordo che per

Silvestrini i ‘suoi’ lavoratori furono sempre al primo posto. La sua

scomparsa lascia un vuoto nella nostra città e nel panorama scientifico

italiano. Ma il suo ricordo vivrà nella sua opera, simbolo di lungimiranza

e creatività della nostra terra”. Lo scrive sui propri profili social

Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della

Campania.

