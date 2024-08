Rheinmetall vince il primo premio nella categoria “Automated Convoy” all’ELROB 2024

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Rheinmetall ha dimostrato ancora una volta la sua competenza nel campo dell’intelligenza artificiale. Ha ottenuto un successo significativo in relazione al progetto Interoperable Robotic Convoy (InterRoC). Nella competizione European Land Robot Trial 2024 (ELROB), il team Rheinmetall InterRoc composto dalla divisione Research & Technology di Rheinmetall Landsysteme GmbH e Rheinmetall Canada Inc. ha vinto il primo posto nella categoria “Automated Convoy”. La combinazione di camion HX e kit di autonomia PATH integrato ha dimostrato il suo valore.

Il kit di autonomia PATH di Rheinmetall (‘PATH A-Kit’) è un sistema di navigazione supportato da intelligenza artificiale che può essere installato in quasi tutti i veicoli. Ha già dato prova di sé più volte in prove su varie piattaforme, inclusa la famiglia di veicoli robotici Mission Master. Solo l’anno scorso, è stato utilizzato con successo nelle prove di autonomia dei sistemi terrestri senza pilota in Estonia del 2023. All’ELROB 2024, il PATH A-Kit ha controllato due dei veicoli logistici HX altamente mobili come parte dello scenario del convoglio. Entrambi i veicoli HX erano inoltre dotati di un sistema drive-by-wire.

ELROB è una delle competizioni internazionali aperte più impegnative nel campo della robotica, della tecnologia dei sensori e dell’autonomia. Ogni due anni, partecipanti provenienti da università e produttori civili e militari si sfidano. L’obiettivo è testare le capacità dei robot moderni. Quest’anno è stata la 12a edizione. Si è svolta dal 24 al 28 giugno presso il Centro tecnico delle forze armate tedesche per sistemi di veicoli terrestri, ingegneri e attrezzature da campo generali (Wehrtechnische Dienststelle WTD 41) a Treviri. Hanno partecipato 19 squadre. Le sussidiarie di Rheinmetall Rheinmetall Landsysteme GmbH e Rheinmetall Canada hanno gareggiato in uno scenario tattico leader-follower e in uno scenario reale.

Il livello di difficoltà dei compiti di quest’anno è stato notevolmente aumentato rispetto alla competizione del 2022. I camion a guida autonoma e il comandante del convoglio hanno dovuto reagire a ostacoli dinamici, percorsi alternativi e vari interferenti elettromagnetici, tra le altre cose. Tuttavia, il sistema è stato in grado di risolvere tutti i compiti in modo esemplare.



I veicoli HX hanno dovuto superare undici diversi ostacoli su un circuito di 6 km. Le sfide più difficili includevano sentieri stretti, transizioni tra guida su strada e fuoristrada, navigazione attraverso foreste aperte e fitte, interferenze di comunicazione, retromarcia e guida intorno agli ostacoli. “Il percorso è stato molto impegnativo. Gli organizzatori hanno fatto un lavoro fantastico nel rendere la competizione uno scenario militare realistico e le nostre prestazioni dimostrano che il kit Rheinmetall PATH-A è pronto per casi d’uso nel mondo reale”, ha affermato Paul Rocco, amministratore delegato di Rheinmetall Provectus. L’azienda è stata acquisita da Rheinmetall Canada nel 2019.

Gli organizzatori della competizione hanno anche sorpreso il team Rheinmetall portando un’auto nel loro convoglio. Ciò ha costretto il camion seguente a rallentare e a navigare intorno all’ostacolo in movimento. Il convoglio è stato anche smembrato, quindi il team ha dovuto controllare a distanza il camion seguente su un percorso parallelo e riconfigurare il convoglio per rendere il camion telecomandato il nuovo leader del convoglio. “Lo scenario ELROB 2024 era notevolmente più impegnativo rispetto allo scenario per la partecipazione ELROB 2022, ad esempio”, ha commentato Sebastian Elze, project manager della divisione Research & Technology di Rheinmetall Landsysteme responsabile, tra le altre cose, dell’intero sistema autonomo InterRoC.

Nonostante queste sfide, il team ha completato la maggior parte del percorso in modalità convoglio senza GPS, poiché il terreno era ricoperto da una fitta vegetazione. “Questa è la prima volta che dimostriamo questa nuova capacità specifica, che rappresenta un significativo aggiornamento per il kit PATH A”, ha affermato Luc Brunet, Direttore di Robotica e Sistemi Autonomi presso Rheinmetall Provectus. “Siamo stati in grado di passare senza problemi da ambienti abilitati al GPS a quelli privi di GPS senza alcun degrado della funzionalità o cambiamento evidente nel funzionamento”.

Sebbene ELROB sia un evento non competitivo incentrato esclusivamente sulla ricerca e sviluppo, alla fine della prova si è tenuta una cerimonia di premiazione. Ciò ha lo scopo di dare ai partecipanti l’opportunità di ricevere feedback e approfondimenti dai giudici. Quest’anno, Rheinmetall ha ricevuto il premio per la migliore prestazione del convoglio, una prima volta per l’azienda e un’importante pietra miliare per il PATH A-Kit.

Oltre agli scenari valutati, ai numerosi visitatori, tra cui generali e altro personale militare di vari Paesi, funzionari del Ministero federale della difesa, dell’Ufficio federale per la tecnologia informatica e il supporto in servizio della Bundeswehr (BAAINBw) e del WTD41, è stata anche mostrata l’area della guida autonoma nell’area di presentazione aperta. I veicoli in gara, che erano anche esposti e disponibili per le prove dimostrative, sono stati molto apprezzati dai visitatori e hanno suscitato grande interesse.

La divisione Research & Technology della Rheinmetall Landsysteme GmbH di Unterlüß ha preso parte a questo evento per la prima volta nel 2022 come Team InterRoC nell’ambito del progetto InterRoC nel campo dei convogli automatizzati. All’epoca, il team si è classificato al 2° posto con un kit di autonomia americano fornito da BAAINBw e integrato dalla Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Il progetto InterRoC è stato lanciato quattro anni fa per ricavare i requisiti dei clienti per i futuri veicoli logistici autonomi. Viene costantemente ampliato dal BAAINBw tramite ordini supplementari per quanto riguarda le capacità del sistema. Tra le altre cose, include due camion militari HX2 dotati di kit di autonomia e drive-by-wire, che si susseguono secondo un principio leader-follower. In vista di questa competizione, il kit di autonomia PATH sviluppato da Rheinmetall Canada Inc. è stato installato anche nei veicoli in modo che la partecipazione alla competizione potesse avvenire con una “soluzione Rheinmetall” completa.