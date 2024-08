Quota annuale del FCC, la Giunta dà il via libera agli interventi su viabilità e sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Feltre, 29 agosto 2024

Quota annuale del Fondo Comuni Confinanti: la Giunta dà il

Priorità alla rete stradale e alle infrastrutture collegate.

Sono tre gli interventi che l’Amministrazione comunale di Feltre

finanzierà grazie alla quota annuale del Fondo dei Comuni Confinanti pari,

come noto, a 500 mila euro. La decisione è stata assunta nel corso

dell’ultima seduta di Giunta e mira a migliorare la rete infrastrutturale

stradale in alcuni punti che hanno evidenziato delle criticità particolari.

Il progetto si compone di tre linee specifiche e prevede, nel dettaglio:

– la manutenzione straordinaria di alcuni punti della viabilità comunale

dove la sede stradale si trova in condizioni di usura particolarmente

accentuata. Gli interventi sono programmati, in particolare, sulle vie

Carso, Casonetto, via Centrale nella frazione di Zermen, via Paolina a

Farra, via Vallina a Foen e in altri punti della medesima frazione, in

Piazzale della Lana, in pieno centro città, in Via Martiri della Libertà,

nell’area di Pra’ del Moro e, infine, in via Celarda;

– la predisposizione della nuova linea di pubblica illuminazione nel tratto

di via Belluno-Borgo Ruga;

– il rifacimento delle vie pedonali di viale Martiri della Libertà, che ancora

risentono, tra l’altro, degli effetti conseguenti alla tempesta “Vaia”.

“E’ un progetto che, con misure e interventi diversificati, ha come unico

denominatore comune il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di

transitabilità della nostra rete stradale, sia da parte delle autovetture, sia da

parte della cosiddetta “utenza debole”, ovvero pedoni e ciclisti.”, sottolinea

l’assessore alle Manutenzioni e ai lavori Pubblici del Comune di Feltre

Andrea Bona. “Nel piano, continua Bona, abbiamo tenuto in

considerazione tanto alcuni punti critici della città e delle sue zone

d’ingresso, quanto quelli presenti in alcune aree delle frazioni. Se tutto

procede come programmato, gli interventi di questo progetto dovrebbero

essere cantierati nella primavera del prossimo anno”, conclude l’assessore

Bona.