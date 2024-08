Italian Baseball Series Gara3: Parma si porta sul 3-0 con un Casanova praticamente perfetto

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Il braccio di Erly Casanova porta Parma sul 3-0

In una serata dominata dai lanciatori, ai ducali è bastata la zampata vincente di Wander Encarnaciόn a basi piene per espugnare il diamante di Serravalle in gara3.

È un duello sul monte di lancio preannunciato e bellissimo quello messo in scena da Jesus Lage ed Erly Casanova in gara3 fra San Marino e Parma Clima.

Da un lato l’utility venezuelano ex-Nettuno, al quale Bindi assegna la grande responsabilità di una partita chiave per i titani, dall’altra l’esperto asso cubano che, pur lavorando con molti lanci, macina out su out e arriva profondo nella gara senza concedere arrivi in prima ad un lineup poderoso come quello di San Marino.

Aveva aperto la partita sotto i migliori auspici Parma: Angioi subito da primo battitore della gara, salvo con un bunt che induce Marcos Diaz all’errore, è arrivato in seconda grazie al sacrificio di Desimoni, e quindi in terza sull’out in diamante di Noel Gonzalez, ma Lage se l’è poi cavata girando attorno all’area di Liddi e Luis Gonzalez, lasciando poi al piatto Alberto Mineo.

Arriva al sesto inning il primo uomo in base del Parma: la base per ball di Noel Gonzalez, con 1 out, è seguita dal colpito di Liddi e dall’altra ‘camminata’ di Luis Gonzalez. Entra a battere Cesare Astorri per Mineo e Lage sventa il pericolo con un K, ma si arrende poi alla mazza di Wander Encarnaciόn, che trova la prima valida della partita, un singolo che sblocca il risultato facendo segnare due dei suoi compagni. Scende a questo punto Lage, sostituito da Eric Mendez, il quale entra in campo ottenendo la volata a destra di Ascanio per sventare ulteriori danni.

Al cambio, è proprio Ascanio a portarsi dietro il piatto per Parma, con Astorri in prima.

La scossa dello svantaggio pare svegliare le mazze dei padroni di casa, che, dopo due out, trovano due singoli consecutivi sui lanci di Casanova, con Lorenzo Di Fabio e il primo del lineup Jandido Tromp, ma Ferrini rimane fermo sul terzo strike del partente parmigiano.

La parte alta del settimo ha visto Tommaso Battioni, il nono dell’ordine di battuta emiliano, passare in base per 4 ball e avanzare prima sul batti e corri di Angioi, quindi sulla battuta in diamante di Desimoni al primo lancio.

Saccardi per la settima difesa ha messo Astorri a ricevere, scambiandosi di posto con Ascanio ritornato a difendere il sacchetto di prima, mentre in pedana è ancora Casanova, chiamato a completare il lavoro, che riprende con l’importante strikeout di Angulo. Alvarez incoccia un singolo a destra, ed è sostituito a correre da Pieternalla, il quale è però eliminato in seconda sulla battuta in scelta difesa di Noel Gonzalez.

La volata al centro di Marcos Diaz è atterrata nel guanto di Battioni a suggellare la terza vittoria nella serie per il ParmaClima.

nelle foto: Parma Clima festeggia e il vincente Erly Casanova (CB/Oldmanagency)

IL TABELLINO

Risultati delle Italian Baseball Series:

ParmaClima-San Marino 4-2, 9-7, 2-0

(ParmaClima conduce la serie 3-0)

Il calendario della serie:

Gara-4 venerdì 30 agosto ore 20:30: San Marino-ParmaClima

Ev. Gara-5 sabato 31 agosto ore 20:30: San Marino-ParmaClima (riservata a lanciatori AFI)

Ev. Gara-6 mercoledì 4 settembre ore 20:30: ParmaClima-San Marino

Ev. Gara-7 giovedì 5 settembre ore 20:30: ParmaClima-San Marino

COME SEGUIRE LA IBS 2024

https://www.fibs.it/it/events/2024-serie-a-baseball/news/il-braccio-di-erly-casanova-porta-parma-sul-3-0

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/51108e76-aab2-4597-77f1-6f5308bf0997.jpg]

Il braccio di Erly Casanova porta Parma sul 3-0 – Federazione Italiana Baseball Softball

In una serata dominata dai lanciatori, ai ducali è bastata la zampata vincente di Wander Encarnaciόn a basi piene per espugnare il diamante di Serravalle in gara3.

http://www.fibs.it

[Immagine che contiene logo, cerchio, emblema, baseball Descrizione generata automaticamente] [Immagine che contiene Carattere, logo, Elementi grafici, simbolo Descrizione generata automaticamente]

Ufficio Stampa

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

http://www.fibs.it

P Please consider the environment before printing