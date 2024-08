Gruppi di cammino per la terza età, si riparte il 16 settembre. Iscrizioni da martedì 3 settembre

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Oggetto: Gruppi di cammino per la terza età, si riparte il 16 settembre. Iscrizioni da martedì 3 settembreRiprende, lunedì 16 settembre, l’attività dei gruppi di cammino del Comune di Piacenza per la terza età, la cui organizzazione è affidata al Centro Sportivo Italiano – Csi. Ideata come opportunità di benessere fisico e relazionale per gli over 65 residenti in città e le persone adulte, anche di età inferiore, in condizioni di fragilità, l’iniziativa si articolerà nell’arco di dieci settimane, per concludersi nel mese di novembre, proponendo camminate di 90 minuti che coinvolgeranno sette diversi gruppi. Ciascuno sarà accompagnato da un insegnante di Scienze motorie che si occuperà di gestire le attività. L’attività fisica proposta è finalizzata a migliorare l’elasticità e la tonicità dei muscoli, favorendo la respirazione e la gestione dello stress, con l’obiettivo di ridurre anche gli sforzi muscolari. Per consentire la più ampia partecipazione, sono stati individuati diversi punti di ritrovo: il lunedì e il giovedì alle alle 15 al parco Montecucco in via De Longe, il martedì alle 15 ai giardini degli orti Degani in via Borghetto, il mercoledì alle ore 9 a Borgotrebbia in via Trebbia 89 sul piazzale della Chiesa dei Santi Angeli Custodi e alle 15 al parco della Galleana in via Gobetti, giovedì alle ore 10 al Palazzetto dello Sport in via Alberici e venerdì alle ore 9 presso la Farnesiana in via Di Vittorio sul piazzale della chiesa di Santa Franca.

Il progetto intende promuovere stili di vita sani e corretti: “Un’attività fisica adeguata – osserva l’assessora alle Politiche per la solidarietà e l’inclusione sociale, Nicoletta Corvi – ha innumerevoli benefici per tutte le fasce di età, non ultimi gli anziani. E l’obiettivo dell’iniziativa “Un passo dopo l’altro” è proprio quello di favorire l’attività motoria come strumento chiave di tutela della salute, valorizzandone nel contempo il ruolo sociale e aggregativo. I gruppi di cammino consentono infatti di fare esercizio fisico e di socializzare, il tutto all’aria aperta e seguiti da istruttori preparati”.