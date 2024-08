(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 GRASSI, CONGEDO (FDI): ESEMPIO DA SEGUIRE PER COMBATTERE MAFIA

“Oggi ricorre il 33° anniversario dall’uccisione di Libero Grassi. Un imprenditore che non si piegò alle logiche della mafia pagando in prima persona le conseguenze. Oggi come ieri Grassi è il simbolo di chi, sacrificando il bene più prezioso che è la vita, ha lasciato una grande lezione. Il suo sacrificio non sarà vano se si continuerà a ricordarlo e se si seguirà il suo lascito, ossia di non arrendersi e di collaborare con la magistratura e le Forze dell’Ordine per debellare il cancro della criminalità organizzata”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, componente Commissione Antimafia

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati