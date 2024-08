COMUNICATO STAMPA – ESERCIZI H24 CHIUSI A BARLETTA DA MEZZANOTTE

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Prefettura di Barletta Andria Trani

Ufficio territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Gli esercenti di distribuzione automatica h24 della città di Barletta saranno chiusi dalle

ore 00.00 alle ore 07.00 per motivi di ordine pubblico. È quanto annunciato questa mattina

dal Sindaco di Barletta nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica in Prefettura, convocata proprio per esaminare i diffusi fenomeni di

disturbo della quiete pubblica verificatisi in città durante i giorni scorsi. L’iniziativa sarà

formalizzata nei prossimi giorni con apposita ordinanza del Sindaco di Barletta.

All’incontro odierno, presieduto dal Prefetto Silvana D’Agostino, hanno preso parte il

Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni capoluogo, i vertici provinciali delle Forze

di Polizia ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti.

La riunione è stata altresì l’occasione per esaminare l’andamento della stagione estiva

ancora in corso, alla luce della decisione di uniformare, in tutti i Comuni, gli orari di

interruzione della somministrazione di alcolici e delle emissioni sonore negli esercizi pubblici

e nei locali di pubblico spettacolo.

“La proposta del Sindaco di Barletta di chiudere i distributori h24 da mezzanotte alle

sette del mattino ha trovato piena condivisione da parte di Forze di Polizia e delle stesse

associazioni di categoria – ha spiegato il Prefetto D’Agostino -. D’altronde, i dati in nostro

possesso testimoniano come la stragrande maggioranza dei reati che si consumano in

prossimità di tali esercizi avvengano proprio dopo la mezzanotte. Come sempre è nostra

intenzione quella di contemperare i legittimi interessi economici del tessuto imprenditoriale

ed economico del territorio con il rispetto dell’ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”.

Nel corso dell’incontro si è inoltre registrato l’impegno delle associazioni di categoria,

su richiesta del Prefetto, per sensibilizzare gli esercenti e le attività di intrattenimento al

rispetto delle regole afferenti alla vendita di alcolici ai minorenni ed alle emissioni sonore,

sempre nell’ottica dello svolgimento della movida in una cornice di massima sicurezza.

Nel prosieguo dei lavori, in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di

Polizia, è stata inoltre esaminata la problematica relativa alla sicurezza nelle campagne, in

relazione all’allarme lanciato a mezzo stampa nei giorni scorsi dall’Associazione Coldiretti.

Al riguardo è stata assicurata l’intensificazione dei controlli da parte delle Forze di

Polizia, peraltro già preannunciata nelle scorse settimane, ribadendo tuttavia la necessità che

eventuali episodi siano prontamente denunciati, in considerazione dei numeri particolarmente

esigui, al fine di consentire un monitoraggio più preciso e facilitare il lavoro delle forze

dell’ordine.

Barletta, 29 agosto 2024

Ufficio di Gabinetto

dott. Enrico Aiello