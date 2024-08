(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 PESTE SUINA, ALMICI (FDI): MAGI MENTE SAPENDO DI MENTIRE. LOLLOBRIGIDA HA SUBITO LANCIATO L’ALERT

“Il Governo Meloni è al lavoro sin dal suo insediamento per contrastare la peste suina africana, una vera e propria pandemia che non riguarda solo l’Italia ma gran parte del nostro continente. Il ministro Lollobrigida ha più volte sottolineato la gravità del fenomeno e sollecitato le regioni a prendere iniziative volte bloccare il dilagarsi della PSA, con fondi anche a favore delle aziende suinicole danneggiate. Quello che sta accadendo in Lombardia desta molta preoccupazione, le stesse preoccupazioni che hanno portato il Governo ad agire da tempo in maniera puntuale, con fondi mirati, la creazione di una struttura efficiente, la nomina di un commissario straordinario e tre Sub Commissari e una serie di iniziative che hanno evitato il blocco dell’export. Un danno inimmaginabile anche in termini economici. Le accuse che arrivano dall’opposizione sono non solo strumentali ma anche pretestuose, essendo un fenomeno non certo scoppiato di recente. Facciano delle proposte serie per eradicare la PSA, se le hanno, oppure lascino lavorare il Governo e la struttura commissariale che ha certamente più a cuore di loro il futuro delle imprese italiane e degli imprenditori in difficoltà”. Lo dichiara Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia, componente in Commissione Agricoltura.

