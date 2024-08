Info – Concerto “Echi del Mare”

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 GLI ECHI DELLA NATURA E.T.S.

Via Majon, 100 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

COMUNICATO STAMPA – 20 agosto 2024

QUATTRO CONCERTI ESTIVI FRIZZANTI DA NON PERDERE

Gli Amici degli Echi promuovono i giovani e il territorio con la musica

L’estate 2024 dell’Academy Echi della Natura propone una speciale miscela di outdoor,

masterclass e concerti che promuove la formazione dei giovani talenti in contesti naturali

unici, e che la posiziona tra le Academy di musica classica più innovative in Europa.

Un pianoforte in elicottero all’Eremo dei Romiti – domenica 25 agosto

Si comincia domenica 25 agosto alle ore 11.00 dove l’Eremo dei Romiti di Domegge di

Cadore (BL) ospita il concerto d’apertura con i migliori partecipanti dell’Academy e

l’assegnazione del premio “Eremo dei Romiti” ai giovani pianisti Marco Ballerio e Moisés De

Santi; per l’occasione verrà trasportato un pianoforte a coda in elicottero e dopo il concerto

sarà possibile ricevere delle lezioni gratuite di musica dalla violinista Corinna Canzian e dalla

pianista Sabrina Comin; è possibile prenotare la propria lezione scrivendo a

“Echi del Mare” a Jesolo – venerdì 30 agosto

Dal 26 agosto prende il via la masterclass orchestrale “Echi del Mare” guidata dal direttore

Dino Doni, dalla violinista Corinna Canzian e dal musicologo Mauro Masiero con giornate

ricche di attività e seminari tra il Teatro Vivaldi di Jesolo (VE), il Museo della Chiesa della

Pietà di Venezia, e i luoghi suggestivi del lido di Jesolo; le iscrizioni ai laboratori collettivi e

alle lezioni individuali sono ancora aperte e richiedono un contributo da versare sulla

campagna crowdfunding dell’evento (ogni donazione è detraibile fiscalmente); per aderire è

masterclass si concluderà con un primo concerto finale venerdì 30 agosto alle ore 18.30 al

Porticciolo di Cortellazzo di Jesolo dove si esibiranno i giovani dell’Ensemble Echi del Mare,

guidati dal direttore Dino Doni insieme alla solista Corinna Canzian; durante il concerto si

esibiranno da solisti anche i giovani violinisti Francesca Valeri e Marco Ballerio, vincitori dei

due premi “Resonance Jesolo-Auronzo”.

“The best of” e tavola rotonda al Forte di Monte Ricco – sabato 31 agosto

Sabato 31 agosto alle ore 16.30 si torna sulle Dolomiti al Forte di Monte Ricco di Pieve di

Cadore (BL) con un appuntamento d’eccezione: “The Best Of”, il recital solistico della

giovane violinista Francesca Valeri, vincitrice anche del premio “Forte di Monte Ricco”, in

apertura alla tavola rotonda #ECHI4TOMORROW, un’opportunità di dialogo con gli enti e i

cittadini del territorio su strategie e prospettive condivise per la crescita del progetto sociale

e culturale che l’Academy ha avviato 6 anni fa in Cadore; in chiusura verrà proposto il

training gratuito “Supera la paura da palcoscenico” aperto a tutti i giovani musicisti che

vogliano imparare a gestire con positività l’ansia del palcoscenico e dell’esibizione; le

iscrizioni al training sono aperte sino al giorno stesso (fino ad esaurimento posti).

“Resonance” nella Riserva di Somadida – domenica 1 settembre

Domenica 1 settembre alle ore 11.00 si tiene “Resonance”, closing event dell’Academy Gli

Echi della Natura sulle Dolomiti Bellunesi presso la Riserva Naturale Orientata di Somadida

di Auronzo di Cadore (BL): in apertura un intervento dei Carabinieri Raggruppamento

Biodiversità per raccontare la storia della foresta e lasciare poi letteralmente “risuonare” il

bosco con l’Ensemble Echi del Mare sotto la direzione di Dino Doni con la solista Corinna

Canzian; anche in questa occasione verranno festeggiati Francesca Valeri e Marco Ballerio, i

due giovani musicisti vincitori dei premi “Resonance Jesolo-Auronzo”. Un concerto

particolarmente importante che celebra il legame storico tra le Dolomiti e la laguna

veneziana: dalla Riserva Naturale di Somadida, dove si terrà il concerto, partivano un tempo

i tronchi degli abeti che, scorrendo lungo i corsi d’acqua, giungevano a Venezia per costruire

la flotta navale della Serenissima.

ECHI URBANI, il Festival a Varese da settembre a novembre

Dal 19 settembre fino al 17 novembre l’Academy si sposta sul Lago di Varese con le

masterclass del Festival Echi Urbani insieme a Irene Veneziano, mdi ensemble e la guida

GLI AMICI DEGLI ECHI

L’impegno e la fedeltà degli Amici degli Echi garantisce all’organizzazione dell’Academy di

progettare e coltivare anno dopo anno una community di amanti della cultura e della

natura. Gli Amici degli Echi, che potranno godere di numerosi benefit e detrazioni fiscali,

possono scegliere differenti tipologie di membership, ad esempio, dedicandosi al fondo di

borse di studio dell’Academy, agli alloggi di studenti e artisti ospiti, alle cene post-concerto,

ecc. Per i donatori più generosi, è possibile prendere parte ai processi decisionali del team

dell’Academy Gli Echi della Natura ed essere menzionati in tutti i riconoscimenti del Festival.

