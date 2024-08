(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 In via Dovo si sperimenta il senso unico

Cambiamenti alla viabilità in zona Borgo Pieve. Sta infatti per partire un periodo di

sperimentazione, con la trasformazione a senso unico di via Paolo Dovo. Direzione di

marcia: verso piazzetta Pieve (precisamente, il senso unico sarà valido dalla prima

intersezione della rotonda con Via Suniglia fino a Via Talice).

Contestualmente, verrà creata una pista ciclabile, separando così il flusso di biciclette da

quello delle auto, riducendo il rischio di incidenti e fornendo uno spazio sicuro per gli

studenti che si spostano in bicicletta. I ciclisti potranno percorrere la stessa corsia delle

auto da ovest verso est – ovvero dalla rotonda verso la chiesa – mentre dovranno

percorrere la pista ciclabile a senso unico quelli nella direzione opposta, cioè dalla Pieve

verso via Suniglia.

L’ordinanza sarà valida a partire da lunedì 2 settembre, una volta terminato il rifacimento

della nuova segnaletica orizzontale ed adeguata quella verticale.

Via Paolo Dovo era attualmente a doppio senso di circolazione, con una limitata sezione

stradale che determinava limiti ad una circolazione fluida dei veicoli (anche, e soprattutto,

nel caso di passaggio di mezzi commerciali e di trasporto pubblico). Difficoltà che

naturalmente si acuivano durante l’anno scolastico.

«Lo scopo di tale provvedimento – spiega l’assessore ai lavori pubblici e viabilità Federica

Brizio – è trovare una soluzione alla sicurezza dei pedoni, in primis dei bambini che

frequentano la Scuola materna e dei ragazzi che si recano alla “Papa Giovanni XXIII”. Ora,

specie in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli studenti, l’area risultava assai

“congestionata”: vi era un’eccessiva promiscuità tra pedoni, biciclette ed auto, talvolta con

fenomeni di sosta irregolare e manovre a dir poco… ardite. Il senso unico, richiesto da più

parti, servirà (speriamo) a ridare un po’ di ordine e, soprattutto, sicurezza in questa parte

della città».

«La creazione di una pista ciclabile – aggiunge Brizio – contribuirà inoltre a promuovere

l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e ad incoraggiare uno stile di vita

attivo e salutare, in un’epoca in cui l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici

sono preoccupazioni sempre più pressanti e reali. Raccomando, comunque, di usare

sempre la massima attenzione nelle ore di punta, soprattutto ai bambini e ai ragazzi: i

giovani devono poter entrare ed uscire da scuola nella massima sicurezza».