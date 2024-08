(ACON) PRIDE FVG. DI BERT (FP): PATROCINO UDINE DI DUBBIA INTERPRETAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 (ACON) Trieste, 28 ago – “Il Comune di Udine non smette di

stupirci con provvedimenti frutto di interpretazione che definire

fantasiose ? poco”.

Questo il commento, in una nota, del consigliere regionale Mauro

Di Bert, capogruppo di Fedriga presidente, alla decisione

dell’amministrazione del capoluogo friulano di concedere il

patrocinio al PrideFvg in programma domenica a Lignano

Sabbiadoro, “con un distinguo – aggiunge Di Bert – che lascia

perplessi. Siamo proprio curiosi di capire come sar? possibile

per il Comune di Udine sostenere una parte di manifestazione,

ovvero la sfilata, ma non il manifesto che la presenta e la

accompagna”.

“Nulla da eccepire sulla volont? del Pride di sostenere una

rivendicazi0one di diritti legittimi e su chi intende dare il

proprio appoggio – chiosa l’esponente di Fp -, ricordo, per?, che

il tutto ? appoggiato da un manifesto che esprime sostegno alla

causa palestinese. E anche se il Comune di Udine dichiara di

patrocinare solo una parte di evento, si tratta di una presa di

posizione che, al di l? delle dichiarazioni, diventa nei fatti di

difficile interpretazione e attuazione”.

ACON/COM/sm

280911 AGO 24