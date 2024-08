(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 LAVORO, CROATTI (M5S): GOVERNO USA PENSIONATI COME BANCOMAT

ROMA, 27 AGOSTO 2024 – “Dovevano cancellare la legge Fornero, rendere strutturale Opzione donna, alzare le minime a mille euro al mese e chi più ne ha più ne metta. Invece con la prossima Manovra la maggioranza di Governo non solo non farà nulla di ciò che ha promesso in campagna elettorale, ma anzi userà nuovamente i pensionati come un bancomat. Si profilano infatti un altro allungamento delle finestre legate al pensionamento anticipato e l’ennesimo taglio per migliaia di euro alla rivalutazione degli assegni pensionistici. Un disastro su tutta la linea di questi patrioti al contrario”. Lo afferma in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle