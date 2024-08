Dl Coesione. Zullo (FdI): da settembre fondi per realizzazione opere strategiche per il Sud e nuove assunzioni

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

“Con il decreto Coesione cogliamo favorevolmente l’impegno del governo Meloni nel coordinare i progetti ed i fondi per la realizzazione, da settembre, di opere strategiche per il Sud e per politiche che investono risorse nelle imprese, nel lavoro e nelle nuove assunzioni. Il recente decreto smentisce così le accuse mosse al premier Meloni di voler penalizzare il Mezzogiorno ed in generale i giovani ed anzi, dimostra quanto questo Governo abbia a cuore la crescita dei territori ed il miglioramento della qualità di vita dei cittadini”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, capogruppo FdI in Commissione Lavoro a Palazzo Madama.

