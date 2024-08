SICUREZZA, SANTORI, (LEGA): “SOLIDARIETA’ A TIZIANA RONZIO, PIU’ CONTROLLI E IMPEGNO PER RISPETTO DELLE REGOLE”

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 “Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza alla signora Tiziana,

una cittadina che si è sempre battuta in prima persona per ripristinare la

legalità nel suo quartiere, a Tor Bella Monaca. Intimidazioni come quella

di cui è stata bersaglio, atto gravissimo che purtroppo non è il primo e

non sarà l’ultimo, preoccupano i tutti i cittadini. L’amministrazione

tutta, dunque, e a tutti i livelli, deve intervenire con maggiore decisione

perché è impossibile rimandare ancora il momento di alzare la guardia e

lavorare uniti per colmare la falla apertasi sul terreno del rispetto della

legalità. A Roma servono maggiori controlli e un impegno pieno nel far

rispettare leggi e regole perché il degrado e la violenza non l’abbiano

vinta. La libertà di delinquere alimentata dalla convinzione che tanto non

si è perseguiti non fa parte del sistema di valori di una società civile:

quei valori che dobbiamo affermare ad ogni livello e ogni giorno nella

nostra città e in tutta la nazione”.

Roma, 26 agosto 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*