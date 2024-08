L’ultimo saluto per Elvino Echeoni, Maestro di arte e di vita.

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Pronto a colorare il cielo con la sua arte e i suoi sorrisi. Elvino Echeoni, maestro di arte e di vita, scomparso qualche giorno sarà salutato da familiari ed amici il 27 agosto 2024 alle 10:30 presso la Chiesa di San Giustino a Roma (Viale Alessandrino 144). Una vita dedicata a promuovere l’arte in tutte le sue sfumature. Artista poliedrico e persona generosa, sempre disponibile con tutti e animato dalla ricchezza del sorriso che conquistava tutti. Un grande uomo di rara gentilezza e immenso talento che lascia un grande vuoto e un’eredità duratura nel mondo dell’arte, essendo stato un ambasciatore della cultura italiana e un promotore dell’arte nelle periferie romane. Per oltre mezzo secolo con la sua impronta sulla scena dell’arte contemporanea ha incoraggiato, sostenuto e aiutato molti artisti.

La sua carriera, iniziata nel 1966, ha visto le sue opere esposte in numerosi paesi in Europa, Americhe, Asia e Medio Oriente. Tra i suoi lavori più noti figurano l’installazione “Momenti Musicali” nella metro C fermata Centocelle, di Roma e un murale di 50 metri alla Fiera di Roma. Echeoni ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana e il premio “Golden Domus” nel 2019. All’Expo di Shanghai del 2000 è stato definito “il più innovativo tra gli artisti contemporanei”.

Fondatore del Gruppo Gallerie de Il Mondo dell’Arte e direttore del Cantagiro, Echeoni ha contribuito significativamente alla promozione culturale. La sua arte ha spaziato dal figurativo all’astratto, affrontando temi sociali, letterari e metafisici.