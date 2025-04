(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Ponte Stretto, Carrà (Lega): ottima notizia, sogno che diventa realtà

Roma, 9 apr. – “Ottime notizie arrivano dal Cdm dove questo pomeriggio l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ha ottenuto una forte accelerazione per la sua realizzazione. Un sogno che diventerà presto realtà, perché grazie a questo passaggio finalmente il Cipess potrà approvare l’opera e di conseguenza dare il via ai lavori. I siciliani stanno aspettando da troppi anni e se sono tornati a credere nel Ponte è merito della Lega e del ministro Salvini che ha lavorato giorno e notte per ridare speranza ai nostri cittadini e un’infrastruttura che servirà a far crescere la nostra isola, oltre che a migliorare anche la mobilità interna. I siciliani avranno quello che meritano”.

Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

