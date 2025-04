(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 CORTE DEI CONTI, DELMASTRO (FDI): “FRENO ALLA BUROCRAZIA DIFENSIVA, FUNZIONE CONSULTIVA VOLANO PER L’ITALIA”

“Con l’approvazione in prima lettura alla Camera, prende avvio la riforma tanto attesa quanto necessaria della Corte dei Conti. È il primo passo concreto per superare la burocrazia difensiva che per anni ha bloccato l’azione amministrativa e scoraggiato gli amministratori onesti.

La vera svolta è il rafforzamento della funzione consultiva: da zavorra a volano dello Stato. La Corte non solo controlla, ma sollecita, guida, supporta le amministrazioni ad agire con tempestività e senza timori.

Stop alla ‘paura della firma’, sì a controlli preventivi che tutelano chi agisce correttamente. Con questa riforma, diamo fiducia agli amministratori onesti che ogni giorno lavorano per il bene della Nazione.”

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale