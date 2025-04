CORTE DEI CONTI, GIULIANO (M5S): TANA LIBERA TUTTI PER SPERPERO SOLDI PUBBLICI

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

ROMA, 9 aprile – “La maggioranza si trincera dietro la paura della firma per garantire praterie di impunità a chi gestiste malamente le risorse pubbliche. La pdl Foti sulla Corte dei Conti è un provvedimento che ha il sapore della ritorsione nei confronti della Corte ‘colpevole’ per aver certificato i ritardi di questo Governo nell’attuazione dei progetti del PNRR. Se avessero voluto dare una risposta alla paura della firma avrebbero agito sulla semplificazione e sulla chiarezza normativa, avrebbero dato risposte al grave problema della carenza di organico delle amministrazioni. Invece hanno presentato un provvedimento criminogeno per le casse dello Stato e le tasche dei cittadini. Assicurano a chi agisce in maniera spregiudicata, incapace o negligente uno sconto come minimo del 70% del danno, che rimarrà a carico dei cittadini. Nel solo anno 2024 lo Stato ha recuperato 240 milioni grazie al lavoro della Corte dei Conti: con questa legge più di 160 milioni di quei 240 sarebbero stati buttati alle ortiche. Questo è il futuro dell’Italia: centinaia di milioni di euro, negli anni miliardi di euro, gettati a mare a danno dei servizi pubblici per i cittadini. E che dire dell’emendamento Montaruli con cui hanno previsto che la buona fede dei politici si presume fino a prova contraria qualora gli atti siano stati approvati sulla base di pareri tecnici o amministrativi? Un vero e proprio tana libera tutti per i politici che non saranno più responsabili per danno erariale. Ma non è tutto: basterà inondare la Corte di Conti di pareri e di atti su cui esprimersi per ottenere l’esenzione definitiva da ogni responsabilità con il silenzio/assenso.Che Paese ci avete fatto diventare? Avete lanciato un messaggio chiarissimo: per voi la legalità è inutile”.

Lo ha detto in aula alla Camera la deputata M5S Carla Giuliano nella dichiarazione di voto sulla pdl Corte dei Conti.

