REGIONALI: MARTUSCIELLO SCRIVE AI SEGRETARI PROVINCIALI, "LISTE APERTE DOPO SENTENZA, PORTE APERTE A CHI LASCIA DE LUCA"

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge sul terzo mandato della Regione Campania, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, ha inviato una lettera ai segretari provinciali del partito per annunciare l’apertura delle liste e una nuova fase di dialogo politico. “Forza Italia è pronta al dialogo con tutti i consiglieri di centro che hanno condiviso un percorso con De Luca e che da oggi possono sentirsi liberi di fare scelte diverse. Siamo pronti a valutare la loro adesione a un progetto di cambiamento – scrive Martusciello – offrendo loro una casa in cui non sentirsi ospiti. I coordinatori provinciali – conclude il numero uno degli azzurri campani – apriranno le liste con serietà e consapevoli della responsabilità del momento”.

