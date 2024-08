(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 Pnrr. Spinelli (FdI): Italia spende in modo efficace

“Oggi ho partecipato al Meeting di Rimini e con grande orgoglio, da parlamentare riminese, ho accompagnato gli esponenti del Governo per spiegare il lavoro che quotidianamente svolgono. Il ministro Fitto ha avuto modo di raccontare come sta gestendo la partita del Pnrr. A differenza di quanto fatto dagli esecutivi precedenti, grazie a lui l’Italia si sta muovendo con lungimiranza e sta portando a casa risultati concreti, spendendo bene e in modo efficace le risorse. La nostra nazione saprà cogliere la sfida della qualità della spesa, per generare crescita e rientrare del debito”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica