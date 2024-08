(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 Incidenti stradali: Ferrante (FI): “Scritta pagina drammatica. Sicurezza e controlli siano la risposta”.

“L’incidente stradale, occorso oggi a Giugliano nel napoletano, che ha strappato drammaticamente alla vita una bimba di 8 anni, scrive l’ennesima triste pagina di cronaca e tinge di nero questa giornata di fine estate.” Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante in merito all’incidente che ha coinvolto una smart, guidata da un uomo senza patente e con più persone a bordo di quelle che avrebbe potuto trasportare. “Questo tragico accadimento, l’ennesimo, – ha continuato Ferrante – sia motivo ulteriore per continuare ad investire sulla prevenzione ed a puntare sui controlli, viatico per innalzare il livello di sicurezza sulle nostre strade. Nelle more che la giustizia faccia il suo corso, il pensiero va ai familiari della vittima ed all’altra ragazza a bordo della vettura, rimasta ferita nell’incidente, con l’auspicio che simili accadimenti non abbiano più a ripetersi” ha concluso il deputato azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

