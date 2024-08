(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 Germania, Presidente Fontana: ci stringiamo a istituzioni e a popolo tedesco, odio non deve prevalere

Roma, 25 ago – “Ci stringiamo alle istituzioni, al popolo tedesco, e in particolare alla comunità di Solingen, colpiti dalla follia della violenza contro innocenti. Siamo vicini ai familiari delle vittime e ai feriti. L’attacco che ha violato i festeggiamenti nella città tedesca spinge a un rinnovato impegno della comunità internazionale al contrasto al terrorismo, l’odio non deve prevalere”.

Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

