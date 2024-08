(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 BARI. MAULLU (FDI), FATTO GRAVE, SUBITO PROVVEDIMENTO DI CUSTODIA CAUTELARE

“Quanto accaduto a Locorotondo, in provincia di Bari, è inqualificabile: chi si occupa con coraggio e abnegazione della nostra sicurezza dovrebbe essere ringraziato e non certo aggredito. Nell’esprimere la mia solidarietà al Carabiniere e a tutta l’Arma chiedo con forza che venga disposto immediatamente un provvedimento di custodia cautelare e avviato un processo per direttissima nei confronti dei colpevoli le cui azioni non sono è accettabile. Non si perda tempo nel condannare un gesto di estrema gravità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati