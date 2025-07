(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 EX ILVA: MAIORANO(FDI), OK PARERE ISTRUTTORIO AIA NOTIZIA DI GRANDE RILEVANZA PER INDUSTRIA ITALIA

“Il via libera all’AIA ponte per l’ex Ilva di Taranto è una notizia importantissima. Un passaggio fondamentale, per evitare che sia il tribunale di Milano a decidere e consentire allo stabilimento di continuare a produrre, salvaguardando occupazione e garantendo all’Italia la possibilità di contare ancora su una produzione strategica come quella dell’acciaio”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano. “Un sentito ringraziamento ai ministri Urso e Pichetto e al Governo Meloni, che stanno dimostrando impegno, serietà e una visione concreta per il rilancio sostenibile del polo siderurgico di Taranto. Ora la palla torna agli enti locali, da cui Taranto si aspetta il via libera al piano di piena decarbonizzazione elaborato dal Mimit, per avviare, già da agosto, la revisione dell’autorizzazione verso una produzione di acciaio 100% green. Stiamo mettendo al centro l’industria, coniugandola con l’ambiente e il lavoro, offrendo soluzioni concrete e visione strategica per il futuro del Paese”, ha concluso.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati