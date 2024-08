(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Ucraina, Pellegrino (FdI): al corteo nazionale per Giorno Indipendenza per lavorare alla libertà e alla democrazia dei popoli

“Ho voluto partecipare al corteo nazionale per il Giorno dell’indipendenza dell’Ucraina per ribadire che l’Italia non può che essere da una sola parte, quella della libertà e della democrazia. In un clima di crescente tensione internazionale, è fondamentale ribadire quanto su questi principi si basino la sicurezza e la prosperità dell’intera Europa: essere al fianco del popolo ucraino è dunque oggi per noi un dovere morale, per perseguire il proposito di un clima di collaborazione ed un futuro geopolitico più solido per l’intero continente”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino, componente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama.

