RADICALI ITALIANI – CARCERE DI AOSTA: ANCHE QUI CI SONO LE CONDIZIONI PER UNA NUOVA DENUNCIA A NORDIO

Depetro della Direzione di Radicali Italiani e Flavio Martino, coordinatore

regionale di +Europa, ha visitato questo pomeriggio il carcere di Aosta.

“Anche ad Aosta si riscontra una preoccupante carenza di personale.

Purtroppo, anche qui il disagio psichico dilaga: abbiamo visto più detenuti

con evidenti tagli sulle braccia. Il carcere dovrebbe essere un luogo

rieducativo, ma ciò diventa impossibile quando non c’è nemmeno un educatore

in servizio. Quella del Governo e del Ministro Nordio è una continua

omissione. I detenuti e il personale penitenziario sono sottoposti a una

tortura costante. Per questo motivo abbiamo già presentato cinque denunce e

denunceremo nuovamente anche le condizioni del carcere di Aosta.”

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino-Tesoriere Radicali Italiani

