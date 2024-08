Migranti: Battilocchio (FI): nostre idee diventano azione di Governo. Risposta finalmente efficace

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

“Sin dal suo insediamento, a fine 2022, il Governo ha iniziato una strategia complessiva sulla questione della gestione dei flussi migratori, affrontata in precedenza senza il giusto, imprenscindibile coinvolgimento di Bruxelles e senza una cornice di azione sistemica. Il passo è cambiato grazie a questo Governo e i numeri ufficiali presentati dal Viminale, che vedono un crollo del numero degli arrivi illegali (meno 62% nel 2024), confermano l’efficacia della linea italiana. Un’azione,in particolare coordinata dai Ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, sempre in linea con la normativa comunitaria e internazionale . Forza Italia ha in questi anni elaborato, anche nel contesto delle PPE, una serie articolata di posizioni e proposte che, con soddisfazione, vediamo ogni giorno trasformarsi in azione dì Governo: coinvolgimento europeo con condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri, difesa delle frontiere, contrasto all’immigrazione clandestina, accordi bilaterali coi Paesi di transito, meccanismi di migrazione legale, ricollocamenti e rimpatri. E poi un nuovo approccio verso il continente africano in quello che noi abbiamo sempre chiamato “Piano Marshall per l’Aftica”, sotto l’egida Ue e che vede già l’Italia fare da apripista con il suo “Piano Mattei”. Anche il progetto bilaterale innovativo dei centri in Albania, che diversi Paesi UE stanno osservando con attenzione e interesse, è un tassello in questo quadro. Forza Italia, con coerenza, prosegue il proprio impegno. Avanti, dunque, su questa strada “ ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, ieri in visita con una delegazione FI nelle aree di Gjader e Shenjin (Albania).

