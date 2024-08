Enac: Meeting di Rimini 2024: il Presidente Enac Pierluigi di Palma interviene all’incontro “Mobilità e Reti” con il Viceministro Galeazzo Bignami

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Continua il grande successo di pubblico, soprattutto tra le nuove

generazioni, dello stand Enac ospitato al Meeting di Rimini 2024, presso il

padiglione del MIT.

Momento centrale della quinta giornata è l’incontro “Mobilità e Reti”, che

vede l’intervento del Presidente Enac, Pierluigi di Palma, con il

Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il

Presidente Infratel, Alfredo Maria Becchetti e il Direttore della

Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, Emmanuele Forlani.

Il Presidente Di Palma: “Il trasporto aereo, ponte immateriale tra culture

diverse, ha consentito alle nuove generazioni di superare antichi

pregiudizi e di riconoscersi quali cittadini europei. Il Meeting di Rimini

2024 rappresenta in tal senso un momento di raccordo essenziale tra

giovani, istituzioni e player di settore. Condividendo le riflessioni del

Vice Ministro Galeazzo Bignami, l’Enac continua a costruire la mobilità

aerea del futuro e a porre i passeggeri, soprattutto i PRM e chi vive in

aree periferiche, al centro della propria cultura istituzionale, per un

comparto accessibile, sostenibile e generatore di ricchezza”.

Presso lo stand di Enac, anche il Viceministro Galeazzo Bignami ha avuto

modo di provare l’affascinante esperienza del simulatore di volo, tra le

attrazioni di punta del padiglione.

[image: Meeting Rimini 2024.jpeg]

http://www.enac.gov.it

