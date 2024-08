(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

Cittadinanza e sangue nel 2024

Meno male che che Luca Zaia c’è. Il presidente della Regione Veneto ha ribadito/chiarito che per lui e il suo partito il conseguimento della cittadinanza italiana è un fatto di sangue (ius sanguinis) (1): se in qualche modo hai un sangue italiano, allora ti potrebbe essere concesso di diventare italiano.

A parte che nel 2024 ci sarebbe da capire cosa possa significare “sangue italiano”… tricolore? rosso bandiera? quale gruppo? e tutte le mescolanze che ci sono state, a cosa hanno portato il sangue italiano?

Rimane un agghiacciante constatazione: Paesi come, per esempio, Usa, Australia, Nuova Zelanda non dovrebbero esistere. Sono infatti Paesi dove, ognuno con procedure diverse, non è lo ius sanguinis che viene preso in considerazione, ma il rapporto di ogni persona col territorio.

Ma questi sono particolari che il razzista medio non considera, ché l’importante è mostrare il lato maschio del proprio pensiero individuale e imporlo come diritto a tutti.

Una umanità che non solo non ha niente a che fare col Pianeta in cui viviamo, ma neanche con la storia italiana ed europea, a partire da tutti gli italiani che sono fuggiti dal nostro territorio (e col cavolo che pensano di ritornare) grazie alle politiche, passate e attuali, di politici come il nostro presidente del Veneto.

Il confronto in corso, per chi avesse ancora dei dubbi, è tra civiltà e violenza. E occorre scegliere e agire di conseguenza.

​​​​​​​Per quanto ci riguarda il modello americano, ius soli, con l’aggiunta dello ius scholae ci sembra tra i più realistici.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

