Cinema Teatro “Puccini”: ripartono a settembre le programmazioni | Comunicato stampa e foto

CINEMA TEATRO “PUCCINI”: RIPARTONO A SETTEMBRE LE PROGRAMMAZIONI

Altopascio, 24 agosto 2024 – Ripartiranno con l’avvio della stagione autunnale le attività del cinema-teatro “G. Puccini” di Altopascio, che saranno portate avanti da una nuova gestione. L’amministrazione comunale, con la scadenza dell’affidamento della precedente gestione, ha infatti pubblicato nei mesi scorsi una nuova procedura per individuare il nuovo soggetto che dovrà occuparsi del rilancio e della programmazione dello spazio culturale di via Regina Margherita. Nuova anche la modalità scelta, quella della co-progettazione, che prevede la presenza e la partecipazione di operatori culturali del terzo settore: co-progettazione che è ora in fase di definizione, nelle prossime settimane sarà ufficializzato il nome del soggetto gestore e nel mese di settembre riprenderà pienamente l’attività del Cinema-Teatro.

“L’idea di fondo della co-progettazione – spiega l’assessore alla cultura, Alessio Minicozzi – è quella di strutturare lo spazio di via Regina Margherita, composto da cinema e teatro, come un luogo di promozione e diffusione della cultura a tutto tondo, tutti i giorni dell’anno. Abbiamo un numero elevato di abbonati per la stagione teatrale, abbiamo richieste quotidiane per accogliere lì progetti, spettacoli, occasioni di incontro che vanno a comporre quella che abbiamo chiamato la stagione off del “Puccini” e abbiamo il cinema. In più, con il nuovo soggetto impegnato proprio nella costruzione e promozione culturale possiamo anche definire laboratori, costruire percorsi di formazione e di crescita per i ragazzi, per continuare a far crescere quel luogo come un vero centro propulsore di cultura”.

Al precedente gestore l’amministrazione comunale rivolge il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni.