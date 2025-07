(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 Madia (PD): Bene app UE per verifica età sui social, ma ora serve legge nazionale con età minima di accesso a internet

“Accogliamo con favore il test dell’app europea per la verifica dell’età online, un primo passo concreto per proteggere i minori nell’ambiente digitale. È fondamentale però che l’Italia non si limiti a sperimentare soluzioni tecniche, ma intervenga anche sul piano normativo. Serve una legge nazionale che stabilisca un’età minima di accesso a internet e ai social network. Solo così possiamo garantire ai nostri bambini e ragazzi una reale tutela dai rischi online, dalle dipendenze digitali ai contenuti inappropriati, dal cyberbullismo ai contatti indesiderati” così Marianna Madia, deputata del Partito Democratico.

Roma, 14 luglio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it