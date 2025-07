(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 LAVORO, ZAFFINI (FDI): GOVERNO MELONI PROSEGUE SU STRADA DEL RILANCIO DELL’ECONOMIA

“Il governo Meloni prosegue sulla strada del rilancio dell’economia e del lavoro e lo fa nel migliore dei modi, incentivando le imprese all’assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne con sgravi che variano dai 500 a 650 euro al mese se l’assunzione avviene in determinati territori della Nazione o se l’impiego viene riservato a donne in difficoltà. Un modo per ribadire che la stagione dell’assistenzialismo è finita da un pezzo, soprattutto nel Mezzogiorno, che il lavoro lo creano le imprese che devono beneficiare di aiuti mirati e che, risultato, l’occupazione in Italia veleggia sempre più verso cifre da record”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della Commissione Lavoro, Sanità e Affari Sociali a Palazzo Madama.

