(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 AUTONOMIA, MARCHETTI (LEGA): “PARTITO DEMOCRATICO IMOLESE ORMAI CONCENTRATO

ESCLUSIVAMENTE NELLA SUA BATTAGLIA CENTRALISTA, NON ESISTE PIÙ ALTRO”

“Il Partito Democratico imolese, ormai da settimane, presidia il centro di

Imola con i suoi banchetti finalizzati alla raccolta firme per fermare

l’autonomia differenziata. Poco importa se ci ritroviamo con un’Azienda

Sanitaria che sta facendo la fine della rana bollita, smontata e

depotenziata in silenzio da Bologna, o se c’è una totale assenza di una

visione per la città, riguardo agli investimenti e alle nuove

infrastrutture da realizzare, che consentano anche uno sviluppo economico.

Il problema oggi è soltanto l’autonomia voluta dalla Lega”.

Ad attaccare il Partito Democratico imolese è Daniele Marchetti,

Consigliere Regionale e Comunale leghista.

“Eppure, in un passato nemmeno troppo remoto – ricorda il leghista – l’ex

Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, spendeva parole

importanti proprio a difesa dell’autonomia. Parole che restano, anche sui

canali ufficiali dello stesso Partito Democratico (

https://partitodemocratico.it/bonaccini-autonomia-allinterno-della-costituzione/).

I bonacciniani nostrani dovrebbero ricordarselo: l’ex Presidente

dell’Emilia-Romagna, infatti, un tempo parlava di autonomia prevista dalla

Costituzione. Respinse anche la nostra richiesta di unirci alla

consultazione referendaria promossa da Lombardia e Veneto per avviare i

processi per l’autonomia, vantandosi di essere un passo avanti, aprendo

direttamente il confronto con il Governo dell’epoca”.

“Oggi, paradossalmente, mentre anni fa si riteneva inutile un referendum

per promuovere un’autonomia sostenuta politicamente, si promuove un altro

referendum su scala nazionale, ma per abrogare quella stessa autonomia che,

lo ricordo, resterebbe comunque prevista dalla Costituzione, come disse

Bonaccini nel 2017. Oggi, contrordine compagni: anche il candidato alla

carica di Presidente della Regione del centrosinistra, Michele De Pascale,

parla di un’autocritica che il centrosinistra dovrebbe fare proprio su

questo schema, un ennesimo schiaffo a Stefano Bonaccini, confinato in

Europa a battibeccare sui social con Heather Parisi. Mi auguro vivamente,

per il bene del nostro territorio, che il centrosinistra locale inizi a

parlarci di temi e problematiche reali” – conclude Marchetti.

