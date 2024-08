(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Antimafia. Sisler (FdI): Solidarietà a Gasparri

“La falsificazione di un comunicato stampa a firma di Maurizio Gasparri è un atto di una gravità inaudita. La Commissione parlamentare antimafia sta svolgendo un eccellente lavoro per fare luce sulla Strage di Via D’Amelio, che viene valorizzato dal prezioso e costante sostegno da parte della famiglia di Paolo Borsellino. Se qualcuno è costretto ad utilizzare mezzucci e scorrettezze per infangare l’impegno dell’intera Commissione sarà chiamato a risponderne al più presto. Evidentemente abbiamo toccato i nervi scoperti di chi, fino ad oggi, aveva ridotto l’antimafia a una passerella. Solidarietà al collega Maurizio Gasparri.”

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, componente della Commissione parlamentare Antimafia.

