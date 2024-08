(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

TURISMO. CARAMANNA (FDI),CON GOVERNO MELONI TORNA CENTRALE

“Il turismo è fondamentale per la nostra Nazione e rappresenta un pilastro irrinunciabile per la nostra economia. Il Governo Meloni, dopo decenni di indifferenza verso il settore, gli ha ridato centralità riconoscendone l’impatto determinante sul Pil italiano. Abbiamo messo in campo politiche che puntano sul comparto turistico e di sostegno agli operatori ma molto c’è ancora da fare e, per questo, dobbiamo concentrarci sempre più al miglioramento dei servizi e della formazione che possono permettere all’Italia di essere vincente nei confronti dei competitor. Per questo, siamo e saremo impegnati, anche di concerto con le amministrazioni locali, in particolare sulla necessità di delocalizzare i flussi turistici indirizzandoli verso i centri minori spesso trascurati nonostante siano esempi rari di bellezza e ricchezza culturale ed enogastronomica. L’Italia è una terra di inestimabili tesori che vanno ben al di là delle location più conosciute e che come tali abbiamo il dovere di valorizzare”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, capogruppo in commissione Attività produttive e responsabile del dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia durante il dibattito dal titolo ‘Il turismo è essenziale per l’Italia. Ma cosa è essenziale per il turismo?’, che si è tenuto al meeting di Rimini.

