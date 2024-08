TOSCA IN SCENA- ULTIMA RECITA DEL CAPOLAVORO PUCCINIANO SABATO 24 AGOSTO

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Nel Gran Teatro all’aperto Vissi d’arte nell’interpretazione di Valentina

Boi che vestirà i panni della diva Floria Tosca

Aleandro Roy è Cavaradossi sul podio Daniele Callegari

Tra tutte le creazioni pucciniane, Tosca è certamente il simbolo di un

femminile che si rifiuta di diventare vittima. Un’opera, Tosca, che ci

ricorda quanto attuale e drammatico sia il tema della condizione femminile,

e, quante donne, quotidianamente, siano vittime di violenze. Floria Tosca

Valentina Boi – donna piena di passione, artista, protagonista della propria

vita – si oppone al tentativo di violenza del Barone Scarpia (Dalibor Jenis

). La tragedia della diva Floria Tosca, del pittore rivoluzionario Mario

Cavaradossi e Alejandro Roy del crudele Barone Scarpia sullo sfondo della

Roma papalina del 1800 torna in scena per l’ultima recita Sabato 24 agosto,

ore 21.15

In un allestimento essenziale volto a esaltare al massimo musica e libretto,

nello stile che ha caratterizzato questa “imperdibile” 70a edizione del

Festival Puccini di Torre del Lago su progetto di Pier Luigi Pizzi,

Valentina Boi darà vita alla cantante più famosa dell’epoca, tanto

innamorata del suo Mario Cavaradossi (Alejandro Roy) quanto vittima di una

incontrollabile e fatale gelosia. Chi cerca di approfittare della debolezza

delle fragilità di questa donna procace e irresistibile per i propri biechi

tornaconti politici (e ancor più personali) è il Barone Scarpia, che sarà

interpretato da Dalibor Jenis. Sul podio del Gran Teatro Giacomo Puccini

torna con la sua raffinata lettura alla testa dell’Orchestra del Festival

Puccini Daniele Callegari, milanese, affermatosi come direttore

d’orchestra sui maggiori palcoscenici del mondo, è la figura ideale per

affrontare Puccini, compositore a cui lo lega una profonda passione: “ho

diretto Tosca molte volte, ma posso dire che a ogni rappresentazione si

assimila qualcosa di più: non tanto a livello tecnico, ma dal punto di vista

più complessivamente musicale. Completano il cast Cesare Angelotti

Alessandro Abis; Il Sagrestano Andrea Concetti; Spoletta Luigi Morassi;

Sciarrone Gianluca Failla; Un Carceriere Alessandro Ceccarini ; Un

Pastorello Alice Pellegrini. Il disegno Luci è di Massimo Gasparon il

disegno video di Matteo Letizi. Dirige il Coro del Festival Puccini Roberto

Ardigò. Il Coro delle voci bianche è istruito da Chiara Mariani . Prima

dello spettacolo alle ore 20 per gli spettatori si svolgerà nel Giardino

del Teatro una guida all’ascolto, organizzata dagli Amici del Festival

Pucciniano.

TOSCA